Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 9. sırada giren Adana ekibi, 35 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'deki son 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.
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