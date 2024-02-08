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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:30
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 9. sırada giren Adana ekibi, 35 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Süper Lig'deki son 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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