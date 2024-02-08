Adanaspor iki oyuncu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sakaryaspor forması giyen 30 yaşındaki forvet Rashad Muhammed ile sezon sonuna kadar, 24 yaşındaki sol kanat Amadou Ciss'le de 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, forvet Rashad Muhammed ve sol kanat Amodou Ciss ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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