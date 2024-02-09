Adana'da "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Adana'da "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Adana'da "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında kentteki 21 adrese baskın yapıldı.
Adreslerde 2 bin 10 uyuşturucu hap, 1 kilo 30 gram esrar, 0,68 gram kokain, 42,57 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, adreslerdeki 16 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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