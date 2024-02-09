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        Adana'da "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Adana'da "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:42
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        Adana'da "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Adana'da "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında kentteki 21 adrese baskın yapıldı.

        Adreslerde 2 bin 10 uyuşturucu hap, 1 kilo 30 gram esrar, 0,68 gram kokain, 42,57 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri, adreslerdeki 16 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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