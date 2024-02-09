Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Burak Pakkan, Yusuf Bozdoğan, Hakan Karabalcık
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Yusuf Sarı), Semih Güler, Cisse (Dk. 46 Balotelli), Milad Mohammadi, Gravillon, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Rodriguez), Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Nani), Aymbetov (Dk. 60 Yusuf Barasi)
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Yunus Emre Gedik), Da Costa (Dk. 82 Ngoy) (Dk. 90+4 Sadiku)
Goller: Dk. 29 Fall, Dk. 32 Aytaç Kara, Dk. 57 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 87 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gravillon, Dk. 64 Milad Mohammadi, Dk. 67 Semih Güler, Dk. 88 Nani, Dk. 90 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 67 Winck, Dk. 72 Ali Emre Yanar, Dk. 86 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
ADANA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.