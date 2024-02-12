Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 33 gram esrar, 54 gram kokain, 2 bin 239 uyuşturucu hap, 0,68 gram eroin, 6 kök Hint keneviri, 10 hassas terazi, 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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