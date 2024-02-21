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        Adana'da kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan tutuklu 2 sanıktan biri 9 yıl, diğeri 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:25
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        Adana'da kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan tutuklu 2 sanıktan biri 9 yıl, diğeri 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar H.Ç. ve K.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü sanıklar H.Ç. ve K.A. ile müşteki R.C.B'nin kafede tartışma yaşadığını fakat olay yerindekilerin tarafları ayırdığını belirtti.

        Savcı, ayrıca kafeden ayrılırken tarafların tekrar tartışmaya başladığını ve olayın devamında H.Ç. ve K.A'nın kafe önünde darbettikleri R.C.B'yi bıçakla hayati tehlikeye sebep olacak şekilde yaralayıp bölgeden kaçtıklarını bildirerek, H.Ç. ve K.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunmaları alınan sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan H.Ç'yi 9 yıl, K.A'yı 6 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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