Kozan'da canlı hayvan pazarının yapımı sürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kökçüoğlu, 350 büyükbaş ve 2 bin 400 küçükbaş kapasitesine sahip olacak pazarın Kurban Bayramı öncesi bitirilmesinin planlandığını belirtti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Kökçüoğlu, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında kurulacak pazar alanında inceleme yaptı.

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