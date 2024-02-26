GÜNCELLEME - Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Baba Mustafa Parlak, ailenin yakınları ve ilçe protokolü de cenaze törenine katıldı.

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayda yaralanan ve dumandan etkilenen baba Mustafa Parlak ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yangın çıkan evde Zeynep Parlak (60) ile çocukları Sefa (26) ve Sezer Parlak'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Pekmezci Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

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