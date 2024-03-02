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        Adana merkezli "Sibergöz-23" operasyonlarında yakalanan 74 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-23" operasyonlarında gözaltına alınan 146 şüpheliden 74'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 08:18 Güncelleme: 02.03.2024 - 08:18
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        Adana merkezli "Sibergöz-23" operasyonlarında yakalanan 74 zanlı tutuklandı
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        Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-23" operasyonlarında gözaltına alınan 146 şüpheliden 74'ü tutuklandı.

        Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlara yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 132 zanlıdan 74'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 58'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - Operasyon

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-23" operasyonlarında, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 146 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

        Operasyon kapsamında şüphelilerin, "Meta Trader-4", "Meta Trader-5" ve "Vakıf Capital Yatırım" isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla "Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç" sağlama bahanesiyle iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarından gerçek olmayan kazançları gösterip para talep ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti.

        Çalışmada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, ⁠35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 596 bin lira ve çok miktarda altın, döviz ile dijital materyale ele geçirilmiş, yaklaşık 300 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konulmak üzere adli işlem başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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