Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Havutlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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