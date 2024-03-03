Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Havutlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Sultangazi'de silahlı saldırı
        Sultangazi'de silahlı saldırı
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması

        Benzer Haberler

        Adana'da 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
        Adana'da yol kenarındaki latalara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Adana'da yol kenarındaki latalara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da seçim ofisi açılışında konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da seçim ofisi açılışında konuştu:
        Adana'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Adana'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi