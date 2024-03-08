Adana'da engelli bireyler polislerle halı saha maçı yaptı

Merkezdeki halı sahada polis ekipleri ve engelli bireyler arasında geçen maçı Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş ve diğer engelli bireylerde takip etti.

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