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        Adana'da engelli bireyler polislerle halı saha maçı yaptı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde engelli bireyler polislerle halı sahada futbol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:14
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        Adana'da engelli bireyler polislerle halı saha maçı yaptı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde engelli bireyler polislerle halı sahada futbol maçı yaptı.

        Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan engelli bireyler, ziyaretlerine gelen polis ekipleriyle halı sahada futbol oynadı.

        Merkezdeki halı sahada polis ekipleri ve engelli bireyler arasında geçen maçı Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş ve diğer engelli bireylerde takip etti.

        Maç sonrası polisler ve engelli bireylerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Onur, maç yapanları tebrik etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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