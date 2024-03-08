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        Adana'da eski eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:26 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:26
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        Adana'da eski eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Güzelyalı Mahallesi 81156 Sokak'ta dün eski eşi Feray Balkan'ı (39) annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada tabancayla öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Seçkin E'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Eski eşi Seçkin E. tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan olay yerinde hayatını kaybetmiş, astsubay olduğu öğrenilen Seçkin E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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