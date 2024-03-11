Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Kamera kaydında, seyir halinde iki motosikletin çarpıştıktan sonra motosikletteki kişinin devrildiği ve Çiftçi'nin kullandığı motosikletin ise bir iş yerinin önündeki kerestelere çarpması yer alıyor.

Çarpışmanın etkisiyle Çiftçi'nin kullandığı motosiklet daha sonra bir iş yerinin önündeki kerestelere çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Güzelevler Mahallesi'nde 3 Mart'ta plakası öğrenilemeyen Hasan Çiftçi'nin (18) kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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