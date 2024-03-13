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        GÜNCELLEME - Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 02:59 Güncelleme: 13.03.2024 - 02:59
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        GÜNCELLEME - Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Arif İspir (30) idaresindeki 34 BVD 594 plakalı otomobil, Bulduklu Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ve araçta bulunan D.E. (20) yaralandı.

        Yaralılara ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.

        Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İspir, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine, D.E de Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Kurtarılamayan İspir'in cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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