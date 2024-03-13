GÜNCELLEME - Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İspir, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine, D.E de Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan D.E. (20) yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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