Adana'da kavgada silahla vurulan kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde S.A. ve H.K. ile D.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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