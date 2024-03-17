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        Adana'da kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 02:00 Güncelleme: 17.03.2024 - 02:01
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        Adana'da kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Adana-Pozantı Otoyolu güney gişeleri yakınında, Adnan Ukşul yönetimindeki 47 AAF 729 plakalı kimyasal madde yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekti.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın sonucu tırda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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