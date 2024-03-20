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        Adana'da göldeki adacıkta mahsur kalan 3 kişiyi polis kurtardı

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki bir adacıkta mahsur kalan 3 arkadaş polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:45
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        Adana'da göldeki adacıkta mahsur kalan 3 kişiyi polis kurtardı
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        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki bir adacıkta mahsur kalan 3 arkadaş polis ekiplerince kurtarıldı.

        Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı yakınından kiraladıkları deniz bisikletiyle göle açılan İhsan Tabier (18), Kağan Taşkın (18) ve Yaşar Efe Aktimur şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya dönemedi.

        Rüzgarın etkisiyle bindikleri deniz bisikletiyle bir adacığa sürüklenen 3 arkadaş buraya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, botla 3 arkadaşın sığındığı adacığa ulaştı. Ekipler daha sonra 3 genci kıyıya çıkardı.

        Gençlerden İhsan Tabier, rüzgarın olmadığı sırada göle açıldıklarını, gezindikleri sırada oluşan şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladıklarını belirterek, "Daha sonra sığındığımız adacıkta polisi arayıp yardım istedik. Gelip bizleri kurtardılar. Onalar teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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