Adana'da göldeki adacıkta mahsur kalan 3 kişiyi polis kurtardı

Gençlerden İhsan Tabier, rüzgarın olmadığı sırada göle açıldıklarını, gezindikleri sırada oluşan şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladıklarını belirterek, "Daha sonra sığındığımız adacıkta polisi arayıp yardım istedik. Gelip bizleri kurtardılar. Onalar teşekkür ediyoruz." dedi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, botla 3 arkadaşın sığındığı adacığa ulaştı. Ekipler daha sonra 3 genci kıyıya çıkardı.

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