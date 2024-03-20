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        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin yüzyılı olacak"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin yüzyılı olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:50
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        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin yüzyılı olacak"
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin yüzyılı olacak." dedi.

        Çelik, Tufanbeyli ilçesinde Yöresel Ürün Pazarı'nın açılışında, ilçede Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımıyla üretilen ürünlerin sergileneceği panayır havasındaki güzel bir pazarı açtıklarını söyledi.

        Tufanbeyli'de Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğunu belirten Çelik, ittifakın bileşenlerine birlik ve beraberlik dolayısıyla teşekkür etti.

        Seçimlere çok az bir zaman kaldığını hatırlatan Çelik, Tufanbeyli'de bir bayrak değişimi yapacaklarını dile getirdi.

        Önlerinde Türkiye'ye hizmet edecekleri uzun bir dönemin olduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta, Tufanbeyli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaparak ve Cumhur İttifakı'nı Meclis'te en güçlü grup haline getirerek verdiği destekle bütün Türkiye'ye mesajını gösterdi. Önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin yüzyılı olacak. Bu şekilde Adana'nın, Tufanbeyli'nin yüzyılı olacak. Bizim Cumhur İttifakı olarak sahip olduğumuz miras, Tufan Bey'in sahip olduğu mirastır. Tufan Bey'in aziz hatırasını yaşatmak, onların bizlere bıraktığı bu vatanı, verdikleri mücadeleye sahip çıkarak güzide bir nakış gibi işlemek, bizim boynumuzun borcudur. Onun için burada Ekrem, Remzi, Yusuf, Ozan, Ömer yok hepimiz Tufan Bey'iz. Tufan Bey'in aziz hatırasını yaşatmak, onların verdiği mücadeleyi hatırlamak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu, bizim için bir şeref borcu. Buranın da simgesinin Tufan Bey olması Tufanbeyli'yi her zaman milli meselelerde bir adım önde yapan bir sembol, bayrak olarak sürekli aklımızda."

        - Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi

        Ömer Çelik, memlekete daha çok hizmet edip daha iyi yerlere götürmenin, boyunlarının borcu olduğunu vurguladı.

        Birlik ve beraberlikle şehirleri ileriye taşıyacaklarını anlatan Çelik, "Şimdiye kadar Tufanbeyli'ye çok hizmet ettik. Remzi Ergü'nün de çok hizmeti oldu. AK Parti'de hizmet yarışı, eser siyaseti Cumhur İttifakı'nda bir bayrak yarışıdır. Şimdi yolumuza Ekrem Bey ile devam ediyoruz." diye konuştu.

        Tufanbeyli'de her kesimden vatandaş için ihtiyaç duyulan bütün hizmetleri daha da güçlü şekilde yerine yetirmeye, projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, Cumhur İttifakı'nın Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Ekrem Keçe'ye ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek istedi.

        Herkesin seçime kadar çalışmasını isteyen Çelik, "31 Mart akşamına kadar lütfen akrabalarınıza, mahallelerinize, komşularınıza gidin. Deyin ki '14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta başkasına oy vermiş olabilirsiniz ama bu sefer Tufanbeyli'nin geleceği, Tufanbeyli'de büyüklerimizin, kadınların, gençlerin beklediği hizmetler için hep beraber eser siyasetinde birleşelim ve bütün Tufanbeyli tek ses olarak Ekrem başkan'." ifadesini kullandı.

        Çelik, önlerinde Ramazan Bayramı ve öncesinde de 31 Mart'ta demokrasi bayramı olduğunu, bunu en güçlü şekilde kutlamak istedikleri yerlerin başında Tufanbeyli'nin geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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