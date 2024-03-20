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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da "Gençlik Buluşması"na katıldı:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sadece 5 yılda TEKNOFEST'e katılan gençlerin sayısı 50 misline erişti ve 2024 için dedik ki, TEKNOFEST'in en iyi adresi Adana'dır. Adana'da sizlerle birlikte yeni rekorlar kıracağız, büyük işler yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 19:40 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:40
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da "Gençlik Buluşması"na katıldı:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sadece 5 yılda TEKNOFEST'e katılan gençlerin sayısı 50 misline erişti ve 2024 için dedik ki, TEKNOFEST'in en iyi adresi Adana'dır. Adana'da sizlerle birlikte yeni rekorlar kıracağız, büyük işler yapacağız." dedi.

        Kacır, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile bindiği Togg'un direksiyonuna geçip, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Adana Gençlik Buluşması"na gitti.

        Buradaki etkinliğe Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile katılan Kacır, konuşmasında, ÇÜ'nün öğrencileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Milli teknoloji hamlesi adına ne yapıyorlarsa merkezine gençleri koyduklarını belirten Kacır, şöyle devam etti:

        "Bu inançla 5 yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivallerini bu topraklarda, Türkiye'de düzenliyoruz. 2018'te ilk TEKNOFEST'i düzenledik, 14 teknoloji yarışmasında 20 bin gencimiz projeler geliştirdi. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılında üç büyük şehrimizde, İstanbul'da, başkent Ankara'da ve İzmir'de TEKNOFEST'ler düzenledik ve 337 bin takımda 1 milyon gencimiz, TEKNOFEST yarışmalarına katıldı. Sadece 5 yılda TEKNOFEST'e katılan gençlerin sayısı 50 misline erişti ve 2024 için dedik ki, TEKNOFEST'in en iyi adresi Adana'dır. Adana'da sizlerle birlikte yeni rekorlar kıracağız, büyük işler yapacağız. Biz gençlerimizin önünü açtığımızda, onların yanında olduğumuzda ne kadar büyük başarılar ortaya koyabildiklerini çok iyi biliyoruz."

        Türkiye'nin savunma sanayisinde, havacılıkta artık destan yazdığının altını çizen Kacır, ülkedeki havacılık tarihini örneklerle anlattı.

        Kacır, Türkiye'nin 40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu mücadelemizde çoğu zaman bizim yanımızda olması gerekenleri, mücadele ettiğimiz teröristlerin arkasında gördük. Bu mücadelede dönem dönem başka ülkelerin teknolojilerinden yararlanmak istedik, ya bize o teknolojiyi vermediler ya da aldığımız teknoloji çoğu zaman işimize yaramadı. 2000'li yılların başında dahi İHA denildiğinde bu ülkede akla gelen tek şey İhlas Haber Ajansıydı. Peçeteye 'selpak' der gibi İHA'lara 'Heron' diyordu Türkiye'de herkes. Heron da İsrail'in İHA markası ama o Heronlar işimize yaraması gerektiği anda çoğu zaman çalışmıyorlardı. İşte böylesi bir dönemde Türkiye'de bir irade ortaya çıktı, 'Bu ülkenin neye ihtiyacı varsa kendi öz evlatlarımızın alın, akıl teriyle bu teknolojiyi geliştireceğiz.' dedi. Nihayetinde Türkiye'nin öz evlatları, mühendisleri, teknisyenleri, bilim insanları, Türkiye'nin havacılıkta altın çağını bu millete yaşattılar."

        - "Haberleşme uyduları geliştirebilen, üretebilen 10 ülkeden biri olacağız"

        Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE'nin Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya gönderildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Önceki Türksat haberleşme uydularını yurt dışından ithal ettik. Şimdi ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da yerli olarak geliştirdik. İnşallah 4 ay içerisinde Türksat 6A'yı da uzaya göndereceğiz. Böylelikle haberleşme uyduları geliştirebilen, üretebilen dünyadaki 10 ülkeden biri olacağız. Bütün bunlar, nitelikli insan kaynağı, beşeri sermayenin gelişmesi demek. Bütün bunlar, şikayet ettiğimiz beyin göçünün tersine dönmesi, Türkiye'nin kendi evlatlarının kendi ülkeleri için ter dökmesi, çalışması, gayret etmesi demek. İnşallah bu yolculukta ilerlemeye devam edeceğiz."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de Türkiye Milli Uzay Programı'nı dünyaya ilan ettiğini dile getiren Kacır, bu alandaki her kazanımın Türkiye'nin tam bağımsızlığını güçlendirmesine önemli katkı sağlayacağını anlattı.

        Kacır, Türkiye'nin geliştirdiği hibrit roket motoruyla Ay'a erişmeyi hedeflediğini ifade ederek, "Gencecik bir ekip kurduk. Şu anda hibrit roket alanında dünyada en iddialı 4 ülkeden biriyiz. Eğer bu teknolojiyi Ay'a erişeceğimiz uzay aracını yaparken kullanabilirsek, bu teknolojiyi gerçekleştirebilirsek bunu başaran ilk ülke olacağız. Daha sonra uyduların yörüngeler arası transferini yapacak uzay araçlarını yerli olarak geliştireceğiz." diye konuştu.

        Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Gezeravcı'nın, Türk bayrağını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdığını vurgulayan Kacır, "İlk olmakla birlikte son olmayan bu adım, Türk gençleri, çocukları için gerçek bir ilham kaynağı." dedi.

        Gezeravcı da bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Etkinliğe, Vali Köşger, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı.

        - Sanayicilerle iftarda buluştu

        Bakan Kacır, kentteki temasları kapsamında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iftar programına katıldı, sonrasında sanayicilerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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