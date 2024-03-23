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        Adana'da motosikletin 2 otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:54
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        Adana'da motosikletin 2 otomobille çarpışması güvenlik kamerasında
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Korkut Yıldırım (24) idaresindeki 48 AOR 592 plakalı motosiklet, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde İbrahim U'nun kullandığı 66 HE 028 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Yıldırım, motosikleti devrildiği sırada Uğur U. yönetimindeki 01 ATE 515 plakalı otomobille de çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yıldırım, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Yıldırım, buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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