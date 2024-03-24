Adana'da tutuklanan "sahte avukat"ın 3 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü

Adana'da "sahte avukat" soruşturmasında tutuklanan kadının, 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Betül S'nin (37) kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 23 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Dolandırıcılık olaylarından emniyette 7 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Betül S'nin, iletişime geçtiği bazı kişilere kendisini icra avukatı ve bir kamu kurumunun avukatı olarak tanıttığı belirtildi.