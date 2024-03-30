Adana'da 16 hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-30 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Karataş, Kozan, Seyhan, Çukurova, İmamoğlu, Tufanbeyli, Yüreğir, Karaisalı ve Sarıçam ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan hüküm giyen 16 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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