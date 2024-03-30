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        Adana'da 16 hükümlü yakalandı

        Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:26
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        Adana'da 16 hükümlü yakalandı
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        Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-30 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Karataş, Kozan, Seyhan, Çukurova, İmamoğlu, Tufanbeyli, Yüreğir, Karaisalı ve Sarıçam ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan hüküm giyen 16 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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