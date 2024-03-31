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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de oy verme işlemi sona erdi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:43 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:43
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de oy verme işlemi sona erdi
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.

        Adana'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erdi.

        Oy verme saatinin bitiminin ardından sandıklar açılarak büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayımına başlandı.

        - Mersin

        Mersin'de de görevliler, oy verme saatinin sona ermesinin ardından sandıkları açtı.

        Sandıklardaki büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayımı yapılmaya başladı.

        - Hatay

        Hatay'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından sandıkları açarak oy sayımına başladı.

        - Osmaniye

        Osmaniye merkez, 6 ilçe ve 6 beldede toplam 1271 sandıkta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.

        Oy verme işlemimin tamamlanmasının ardından sandık görevlileri, oy pusulalarının bulunduğu zarfları açarak oy sayım işlemine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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