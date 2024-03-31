Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de oy verme işlemi sona erdi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.
Adana'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erdi.
Oy verme saatinin bitiminin ardından sandıklar açılarak büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayımına başlandı.
- Mersin
Mersin'de de görevliler, oy verme saatinin sona ermesinin ardından sandıkları açtı.
Sandıklardaki büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayımı yapılmaya başladı.
- Hatay
Hatay'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından sandıkları açarak oy sayımına başladı.
- Osmaniye
Osmaniye merkez, 6 ilçe ve 6 beldede toplam 1271 sandıkta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.
Oy verme işlemimin tamamlanmasının ardından sandık görevlileri, oy pusulalarının bulunduğu zarfları açarak oy sayım işlemine başladı.
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