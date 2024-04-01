Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, belediye önünde vatandaşlara seslendi:

Kesin olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan CHP adayı Zeydan Karalar, "Kazanan Adana. Bu işin kaybedeni yok. Bu bir demokratik yarıştı, biz kazandık." dedi.

Karalar, Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Karalar, "Şimdi iş bitti. Bu bir demokratik yarıştı, sizler kazandınız. Bu zafer sizlerin. Ben takım lideri, kaptanı olarak sizlere doğru önderlik ettim. Bu başarı, tarihi bir başarıdır. Bu başarı çok kuvvetli olduğumuz dönemlerde bile olan bir başarı değildir, bu başka bir şey." diye konuştu.

Kazananın Adana olduğunu dile getiren Karalar, şunları kaydetti: "Bütün Adana'da cansiparane çalıştım. Köy köy, ilçe ilçe gezdim. Bazen Adana bana kızdı. Bu kardeşiniz 4 partiyle girdiği seçimde rahattı. O zaman 11 puan fark attık. Şimdi tek başımıza girdik ama bizim çalışmamızla, insanlara yaklaşımımızla Adana ittifakını kurduk ve yine 10 puan fark attık. Kazanan Adana. Bu işin kaybedeni yok. Bu bir demokratik yarıştı, biz kazandık. Biz memleketin evlatlarıyla yarıştık. Dolayısıyla yarışın birini biz kazandık, biz bir seçim kazandık."