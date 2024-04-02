Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle 39 puan toplayarak haftaya 9. sırada giren Akdeniz ekibi, 79 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında iyi sonuç almaya çalışacak.
Deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ligdeki son 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan elde etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.