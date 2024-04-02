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        Adana'da narenciye bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin narenciye bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:59
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        Adana'da narenciye bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin narenciye bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Resul Durmuşoğlu yönetimindeki 01 RK 302 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak narenciye bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 4 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkardı.

        Sürücü Durmuşoğlu ile araçtaki Kemal Durmuşoğlu, Barkın Durmuşoğlu ve Sabahat Kocataş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Kocataş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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