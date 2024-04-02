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        Adana'da otogarda uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otobüs terminalinde sırt çantasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:37
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        Adana'da otogarda uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otobüs terminalinde sırt çantasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Fevzipaşa Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminalinde sırt çantasına gizlediği 4 paketteki toplam 2 kilo 448 gram esrarı gece vakti C.S'ye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, cep telefonundaki uyuşturucu satışına dair yazışmaları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık A.Ö, "Kimseye uyuşturucu satışı yapmadım" dedi.

        İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan A.Ö, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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