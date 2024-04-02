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        Kozan Belediye Başkanlığına seçilen Atlı'dan itirazlara ilişkin açıklama:

        Kesin olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı, seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla yapılan itirazlara ilişkin, "15 Mayıs 2002'den beri Mustafa Atlı bir işçidir. Dolayısıyla istifa etmesine gerek yoktur ancak biz nihayetinde kamunun parasını yönetiyorduk diye, etik olsun diye bunu doğru bulmadık, istifa ettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:55
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        Kozan Belediye Başkanlığına seçilen Atlı'dan itirazlara ilişkin açıklama:
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        Kesin olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı, seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla yapılan itirazlara ilişkin, "15 Mayıs 2002'den beri Mustafa Atlı bir işçidir. Dolayısıyla istifa etmesine gerek yoktur ancak biz nihayetinde kamunun parasını yönetiyorduk diye, etik olsun diye bunu doğru bulmadık, istifa ettik." dedi.

        Atlı, MHP Kozan İlçe Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, seçimde 21 bin 767 oy alarak başkanlığa seçildiğini söyledi.

        Kendisinin seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla iki partinin seçime itiraz ettiğini anımsatan Atlı, şöyle konuştu:

        "Bu iddialardan biri 'Mustafa Atlı devlet memurudur. Bu nedenle istifa etmesi gerekir'. Ben bir işçiyim, devlet memuru değilim. Halkbankın tüm kademesindeki insanlar devlet memuru değildir. Bizimle ilgili 4603 sayılı yasa var. Yasa 2000 yılında çıktı. Orda '657'ye tabi personel çalıştırılamaz' diyor. Net altını çiziyor, 'yasak' diyor. İkinci olarak burada 'belirsiz süreli iş sözleşmesi' diyor. Kiminle düzenlenir bu? İşçilerle düzenlenir. Hangi tarihte düzenlenmiş? 15 Mayıs 2002. 15 Mayıs 2002'den beri Mustafa Atlı bir işçidir. Dolayısıyla istifa etmesine gerek yoktur ancak biz nihayetinde kamunun parasını yönetiyorduk diye, etik olsun diye bunu doğru bulmadık, istifa ettik."

        Atlı, Adana Ticaret Odası üyeliği hakkında da "Odadan aldığım yazıda, 'Halkbankın Bölge Müdürü Mustafa Atlı, yapılan seçimlerde odanın meclis üyeliğine seçilmiştir ancak hiçbir tarihte yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği yapmamıştır' diyor." diye konuştu.

        Geçersiz oylarla ilgili itiraza ilişkin ise Atlı, "Burada eğer yanlışlık varsa tabii ki bunların değerlendirilmesi, oyların tasnif edilerek tekrar hangi oy sahibine ait ise paylaşılmasını anlamlı ve etik buluyorum ancak bunu her fırsatta birilerinin önüne çıkarmayı doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.

        BBP ve CHP adayları, Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunmuştu. İtiraz dilekçelerinde, Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi gerektiği savunulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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