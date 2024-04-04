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        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çullu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

        Cezaevi nakil devriyesi esnasında Kayseri İncesu'da 21 Mart'taki trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:00
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        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çullu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Cezaevi nakil devriyesi esnasında Kayseri İncesu'da 21 Mart'taki trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Çullu'nun (48) cenazesi, tören için merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

        Nebi Çullu'nun naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Törene şehidin eşi Emine Ata ve 20 yaşındaki oğlu Yusuf Mert Çullu ile Vali Yavuz Selim Köşger, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan karalar, mülki ve askeri erkan katıldı.

        ​​​​​​​Nebi Çullu, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca 21 Mart'ta yapılan cezaevi nakil devriyesi esnasında Kayseri İncesu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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