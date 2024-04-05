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        Adana'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:17
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        Adana'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sofu Dede Mahallesi 2796. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürüp dumandan etkilenen bir kadını dışarıya çıkardı.

        Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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