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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 01:42 Güncelleme: 06.04.2024 - 01:42
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

        Beyazevler Mahallesi'nde S.E. (22), otomobiline bindiği esnada kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan S.E, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, 15 boş kovan buldu.

        Öte yandan, bölgede park halindeki iki araca da kurşun isabet etti.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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