Adana'da bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da bir evde 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Kozan ilçesinde bir ev baskın yaptı.

Evde yapılan aramada, 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ve buna ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.