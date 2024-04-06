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        Adana'da bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da bir evde 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:14
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        Adana'da bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Adana'da bir evde 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Kozan ilçesinde bir ev baskın yaptı.

        Evde yapılan aramada, 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ve buna ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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