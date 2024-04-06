Adana'da bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da bir evde 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bir evde 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Kozan ilçesinde bir ev baskın yaptı.
Evde yapılan aramada, 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ve buna ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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