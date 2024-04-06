Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.
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