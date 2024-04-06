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        Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 23:44 Güncelleme: 06.04.2024 - 23:44
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        Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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