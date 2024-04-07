Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı mazbatasını aldı
MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, göreve başladı.
MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, göreve başladı.
Atlı, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Törenin ardından Atlı, MHP Kozan İlçe Başkanlığı görevini yürütürken geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kuzeni Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti.
Mezara karanfil bırakan Atlı, dua okudu.
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