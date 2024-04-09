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        Adana ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:07
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        Adana ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

        Buruk Mezarlığı'ndaki Adana Polis Şehitliği'ne gelen aileler, Türk bayrakları asılı mezarlara çiçek bıraktı.

        Şehit yakınları kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Öte yandan Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve çok sayıda polisin katılımıyla aynı şehitlikte anma töreni gerçekleştirildi.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Programda daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

        - Mersin

        Mersin'de, şehit aileleri Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu. Şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Aileler, evlatlarının kabirlerindeki çiçekleri suladı.

        Ziyarette Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de mezarlara karanfil bırakıp şehit aileleriyle bayramlaştı.

        Vali Pehlivan, gazetecilere, bayram öncesinde şehitliği ziyaret ederek dua ettiklerini söyledi.

        Bayramların kıymetine değinen Pehlivan, "Bayramımızın huzurlu ve güvenli şekilde geçmesi için her türlü tedbiri almış durumdayız. Bayram tatili nedeniyle trafikte hareketlik artıyor, bayram sevincimiz hüzne, acıya dönüşmesin. Bununla ilgili personel ve araç planlamasını yaptık, tedbir aldık ama kurallara uymak hepimizden." ifadelerini kullandı.

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de vatandaşların bayramını kutlayarak bayram sürecinde hizmetlerin aksamadan devam edeceğini ifade etti.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde şehit aileleri, Karaağaç Asrı Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

        Şehit yakınları burada Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Ziyarette, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, , İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fatih Sezal, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Şube Başkanı Neşet Turhan ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, mezarlara karanfil bıraktıktan sonra ailelerle bayramlaştı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde kent protokolü ve şehit yakıları Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne gelerek kabir ziyaretinde bulundu.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        Şehit yakınlarının yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile askeri ve mülki erkanın katıldığı ziyarette, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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