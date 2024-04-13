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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:58 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:58
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Bozbey, Yusuf Bozdoğan

        Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Nani, Emre Akbaba, Balotelli

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Shukurov, Ramazan Civelek, Cardoso, Boa Morte, Bahoken

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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