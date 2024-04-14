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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:45
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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 RM 971 ve 01 RU 750 plakalı otomobiller, Sırkıntı Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada araçlardaki E.A (19), G.S (25), S.S. (17) ve B.A. (20) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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