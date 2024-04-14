Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 RM 971 ve 01 RU 750 plakalı otomobiller, Sırkıntı Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada araçlardaki E.A (19), G.S (25), S.S. (17) ve B.A. (20) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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