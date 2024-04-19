Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

M.D.H'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu ve Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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