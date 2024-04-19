Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle sürüyor

Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.

Yöresel yemekler yiyen ziyaretçiler, diğer etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerindeki çimlerde oturarak zaman geçirirken, bazıları da çalan şarkılar eşliğinde halay çekti.

Karnaval için kente gelen ziyaretçiler, Atatürk Parkı ve merkez parklarda kurulan, el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.