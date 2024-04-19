Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle sürüyor

        Adana'da, 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:46 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

        Karnaval için kente gelen ziyaretçiler, Atatürk Parkı ve merkez parklarda kurulan, el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Büyükşehir Belediyesince Seyhan Nehri'nde düzenlenen etkinliklerde, amatör lig sporcuları suda kurulan platformda voleybol ve tenis oynadı.

        Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerindeki çimlerde oturarak zaman geçirirken, bazıları da çalan şarkılar eşliğinde halay çekti.

        Yöresel yemekler yiyen ziyaretçiler, diğer etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

        Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        Adana'da süren Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında basın toplantısı yapıld...
        Adana'da süren Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında basın toplantısı yapıld...
        Afetzedelere adli yardımın sağlanacağı tır, Türkiye Barolar Birliğine tesli...
        Afetzedelere adli yardımın sağlanacağı tır, Türkiye Barolar Birliğine tesli...
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        'Bu kadın değil, kapıyı açmayın' dedikleri için bıçaklamış
        'Bu kadın değil, kapıyı açmayın' dedikleri için bıçaklamış
        Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' çıktı
        Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' çıktı
        Adana'da dergi binasında 2 kadını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
        Adana'da dergi binasında 2 kadını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı