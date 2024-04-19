Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle sürüyor
Adana'da, 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlikler düzenleniyor.
Adana'da, 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlikler düzenleniyor.
Karnaval için kente gelen ziyaretçiler, Atatürk Parkı ve merkez parklarda kurulan, el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükşehir Belediyesince Seyhan Nehri'nde düzenlenen etkinliklerde, amatör lig sporcuları suda kurulan platformda voleybol ve tenis oynadı.
Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerindeki çimlerde oturarak zaman geçirirken, bazıları da çalan şarkılar eşliğinde halay çekti.
Yöresel yemekler yiyen ziyaretçiler, diğer etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.
Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.
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