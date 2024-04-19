DÜZELTME - "Afetzedelere adli yardımın sağlanacağı tır, Türkiye Barolar Birliğine teslim edildi" başlıklı haberimizin girişinde sehven (TTB) olarak yer alan kısaltma (TBB) şeklinde düzeltilmiştir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından depremden etkilenenlere adli yardım ulaştırması için hazırlanan tır, Adana'da düzenlenen törenle Türkiye Barolar Birliğine (TBB) verildi.

UNICEF tarafından "Depremden Etkilenen Çocuklar ve Bakım Verenleri için Hukuki Güçlendirme, Yardım ve Koruma Programı" (LEAP) kapsamında deprem bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanan "YASA" adlı yardım tırının teslimi için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan projenin, depremden etkilenen çocuklara ve bakım verenlere hukuki yardım ve destekte bulunulması için başlatıldığını söyledi.

Adli yardımın insanların ayağına götürüleceğini dile getiren Sağkan, "Tırda, 2 meslektaşımızın doğrudan çocuklar ve bakım verenlerle görüşebileceği odalar, toplantı odası, bilgisayarlar, televizyonlar, yardımcı personel için ayrılan alanlar, duşa kabinler ve engelli rampalarına kadar her şey düşünülmüş." diye konuştu. Sağkan, aracın, avukatların depremzedelere doğrudan ulaşmasını sağlayacağını belirterek, "Bugün aslında çocukların adalete erişiminin sağlanması bakımından bir araç teslim alıyoruz." dedi.