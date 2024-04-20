Adana'da 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 1 kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 1 kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 14 Nisan'da çıkan kavgada kendisini bıçakla yaralayan Osman Asma'yı (28) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen İzzet E'nin (39) hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
İzzet E'nin ifadesinde, Asma'nın sosyal medya hesabından kendisine küfrettiği gerekçesiyle kavga ettiklerini öne sürdüğü belirtildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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