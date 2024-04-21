Adanalı sporcu Ecrin Buse Dural, Türkiye Dart Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16-20 Nisan'da Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda sporcu Ecrin Buse Dural, genç kızlar kategorisinde yarıştı.

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