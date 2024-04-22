Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Denetimlerde, kurallara uygun olmayan 16 araç trafikten men edildi, 56 araç sahibine ise idari para cezası uygulandı.

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