Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-22 Nisan tarihleri arasında 161 polisin katılımıyla ilçenin 32 noktasında uygulama alanları oluşturuldu.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, 2,64 gram sentetik uyuşturucu, 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
Denetimlerde, kurallara uygun olmayan 16 araç trafikten men edildi, 56 araç sahibine ise idari para cezası uygulandı.
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