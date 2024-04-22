Adana'da "Okulda Çiftlik" projesiyle öğrenciler meyve fidanı dikti

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, projeyle çocuklarda tarım ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaymakam Dayanç, etkinlikteki konuşmasında, ülke genelinde 28 ili kapsayan projeyle ilköğretim çağındaki çocukların tarımla buluşmalarının, bitkisel ve hayvansal üretimi uygulamalı olarak öğrenmelerinin amaçlandığını belirtti.

Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, okul bahçesine meyve fidanı dikti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen "Okulda Çiftlik" projesi kapsamında öğrenciler, meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

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