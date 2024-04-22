TÜBİTAK Araştırma Projeleri Adana Bölge Yarışması Sergisi açıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de bu yaştaki gençlerin burada bulunmaları ve eserlerini sergilemelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kelebek, bölge değerlendirmeleri sonucunda birincilik ödülünü alan proje sahibi öğrencilerin, 26-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacağını ifade etti.

Ön değerlendirme sonucunda 10 alanda toplam 1220 projenin bölge yarışmasına katılmaya hak kazandığını belirten Kelebek, "Adana bölge finaline, Adana'dan 33, Gaziantep'ten 28, Mersin'den 22, Hatay'dan 8, Kahramanmaraş'tan 6, Osmaniye'den 5 proje olmak üzere toplam 102 proje davet edilmiştir." dedi.

TÜBİTAK Proje Yarışması Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Haşim Kelebek, açılışta yaptığı konuşmada, projenin amacının ortaokul öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanında çalışmalar yapamaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay yaptı.

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