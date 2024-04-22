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        Mersin'de parmakta sıkışan yüzüğü hastaneye çağrılan itfaiye çıkardı

        Mersin'de, bir kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:24 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:24
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        Mersin'de parmakta sıkışan yüzüğü hastaneye çağrılan itfaiye çıkardı
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        Mersin'de, bir kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.

        Tarsus ilçesinde yaşayan Suriyeli Emel Elmuhammed, parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.

        Tüm çabalara rağmen yüzük çıkarılamayınca sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi.

        Hastaneye gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yüzük Elmuhammed'in parmağından çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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