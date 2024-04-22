Mersin'de parmakta sıkışan yüzüğü hastaneye çağrılan itfaiye çıkardı
Mersin'de, bir kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.
Mersin'de, bir kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.
Tarsus ilçesinde yaşayan Suriyeli Emel Elmuhammed, parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.
Tüm çabalara rağmen yüzük çıkarılamayınca sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yüzük Elmuhammed'in parmağından çıkarıldı.
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