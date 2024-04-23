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        Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Adana'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:48
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        Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Adana'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde 15 Nisan'da Ömer Ö'nün park halindeki motosikletini çalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Motosikleti düz kontak yaparak çalan şüphelinin Süleyman H. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

        Yaklaşık 3 ay içinde 5 motosiklet daha çaldığı tespit edilen Süleyman H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Polis, Süleyman H'ye gözcülük yapan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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