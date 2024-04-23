Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Adana'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde 15 Nisan'da Ömer Ö'nün park halindeki motosikletini çalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Motosikleti düz kontak yaparak çalan şüphelinin Süleyman H. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.
Yaklaşık 3 ay içinde 5 motosiklet daha çaldığı tespit edilen Süleyman H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis, Süleyman H'ye gözcülük yapan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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