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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:47
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.

        Karşılaşma, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde 33 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 41 puanla haftaya 11. sırada giren Adana ekibi, 90 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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