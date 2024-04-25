Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Karşılaşma, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 33 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 41 puanla haftaya 11. sırada giren Adana ekibi, 90 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.
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