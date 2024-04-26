Adana'da "Gençler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı" ödül töreni düzenlendi

Adana'da gençlerin finansal okuryazarlık kazanması amacıyla başlatılan "Gençler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Geleceğin liderlerini yetiştirme amacıyla Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen Gençler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı, pilot bölge olarak belirlenen Adana'da yürütüldü.

Program kapsamında Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden akademisyenlerin eğitim modülü kullanılarak 18 Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden 11'inci sınıftaki 1700 öğrenciye 600 dakikalık eğitim verildi.

Üç hafta ve 5 modülden oluşan finansal okuryazarlık eğitimlerini tamamlayan gençler, "Finans yönetimi" başlığı altında hazırladıkları projelerle yarışmaya katıldı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Yüreğir Belediyesi ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Kadın Platformunun destekleriyle düzenlenen projenin 33 takımlı yarışma etabı, Sarıçam Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan törenle sona erdi. Törenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın program için gönderdiği mesaj okundu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, törende, hedef kitlenin çok iyi seçildiğini söyledi. Projenin çok önemli bir konuda yürütüldüğünü belirten Köşger, "Yapılan iş çok önemli. Hayata hazırlamak, parayı yönetmeyi öğretmek... Parayla saadet olmaz ancak parayı iyi yönetmezseniz de olmuyor. Birçok aile faciası da parayı iyi yönetememekten kaynaklı ortaya çıkıyor. Bu işe emek, gönül veren herkese teşekkür ediyorum." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de programda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Gençlerin bu programın parçası olmasının önemli olduğunu anlatan Zengin, şöyle konuştu: "Hayatta hiçbir şey büyük şeylerle ortaya çıkmıyor. Bütün yaptığımız işler, bütün kazanımlar aslında planlı, düzenli ve belirli bir istikameti olan işlerle ortaya çıkıyor. Tasarruflarımız da böyle. Ben kendi hayatıma baktığımda sahip olduğum hiçbir şeyi param pulum varken almamıştım. Yok zamanda gayretle, belirli şartları zorlayarak yaptığımı görüyorum. Özellikle siz gençlerin finansal okuryazarlık denen bir programın bir parçası olmanız, kendinize, geleceğinize, ailenize dair böyle bir yatırımın parçası olmanız önemli. İnsanın en büyük yatırımı kendine yaptığı yatırımdır."

Gençler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı lideri ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık da katılımcıların finans konusunda eğitim aldıklarını anlattı. Projenin devamı için çalışacaklarını belirten Karamık, "İnşallah bu projemizi Adana'mızın geneline yayacağız. Daha sonra deprem illerinde ve tüm Türkiye'de projemizi sürdüreceğiz." dedi. Programda, projenin yürütücüsü olan İdeaLab Consulting'in kurucusu Selin Sarıkaya da sunum yaptı. Konuşmaların ardından proje kapsamında yapılan yarışmada dereceye giren okulların takımlarına ödülleri verildi.