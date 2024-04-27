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        Adana'da CHP ilçe başkanının darbedilmesine tepki

        CHP il yönetimi, CHP Yumurtalık İlçe Başkanı Rüştü Soylu'nun darbedilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:01
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        Adana'da CHP ilçe başkanının darbedilmesine tepki
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        CHP il yönetimi, CHP Yumurtalık İlçe Başkanı Rüştü Soylu'nun darbedilmesine tepki gösterdi.

        CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Soylu ve partililerle Yumurtalık ilçesinde plaj yakınlarında bir araya geldi.

        Saldırının deniz kenarında faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Tanburoğlu, konuyla ilgili hukuki sürecin partinin il yönetimindeki avukatlarca başlatıldığını belirtti.

        CHP Yumurtalık İlçe Başkanı Rüştü Soylu da kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok da yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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